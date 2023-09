Stavolta non ci sono sono state sorprese. Lo stadio "Angelo Massimino" sarà gestito dal Catania FC del presidente Rosario Pelligra. La proposta per l'esternalizzazione dell'impianto di Piazza Spedini si chiude dunque con la fumata bianca. Quella di Pelligra è stata l'unica proposta arrivata al Comune di Catania che ha mostrato grande soddisfazione per l'esito positivo della questione.