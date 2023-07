Catania, presi l’attaccante Chiricò e il centrocampista Ladinetti

Il Catania ha raggiunto l'intesa economica con l'attaccante Cosimo Chiricò (31), svincolato dal Crotone che per la Serie C è un lusso. Il giocatore domani sarà in città per la firma del contratto. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Catania ha preso anche il centrocampista ex Cagliari e Pontedera, Riccardo Ladinetti, classe 2000. Il 23enne regista di centrocampo è svincolato e firmerà un contratto triennale. Due giocatori che arricchiscono la rosa rossazzurra che adesso conta 11 elementi.