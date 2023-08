Catania, prima del Crotone altre due amichevoli

Si avvicina sempre di più l'inizio della stagione calcistica per il Catania che farà il suo esordio al Massimino il 3 settembre. La squadra di mister Luca Tabbiani ospiterà il forte Crotone che in Coppa Italia ha fatto bene contro la Cremonese allo Zini. Il tempo degli esperimenti non finisce mai, e staff tecnico e allenatore sono sempre al lavoro per trovare soluzioni nuove. Anche nel corso della stagione un’intuizione può fare la differenza e a due settimane dall’inizio del campionato non si può pensare che sia tutto definito. Anzi tutt'altro, basti pensare che Tabbiani non ha il centravanti e il difensore. Intanto la società etnea ha fissato due amichevoli. La prima il 20 agosto contro il Ragusa poi la seconda il 27 ma con avversario ancora da definire. In ogni caso non si giocherà a Ragalna struttura piccola per affinare alcuni concetti tattici su profondità e ampiezza.