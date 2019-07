Catania, primo colpo: triennale per Di Molfetta

Come anticipato da Itasportpress, il Catania annuncerà tre giocatori nelle prossime 48 ore. Ecco il primo: Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Piacenza Calcio 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Di Molfetta, nato a Sesto San Giovanni (Milano) il 23 giugno 1996. L’attaccante lombardo, che ha sottoscritto un contratto triennale, conta 127 presenze nei tre gironi di terza serie tra campionato e playoff, sommate con le maglie della società emiliana (nel 2018/19, 38 gare con 2 reti e 10 assist), del Vicenza, del Prato, del Rimini e, nel raggruppamento meridionale, del Benevento, nella prima parte della stagione 2015/16 conclusa con la promozione in B della formazione campana. Cresciuto calcisticamente nel “vivaio” del Milan, compiendo la trafila nell’arco di tredici anni, Di Molfetta ha realizzato dal 2013 al 2015 ben 23 gol in 39 partite disputate nel torneo Primavera e nella Viareggio Cup, vinta dai ragazzi guidati da Filippo Inzaghi nel 2014. In rossonero, l’esterno offensivo ha debuttato in Serie A Tim, sostituendo Giacomo Bonaventura nella fase finale di Atalanta-Milan 1-3 del 30 maggio 2015. Il neo-rossazzurro, che sosterrà domani i primi allenamenti con i nuovi compagni, ha collezionato preziose esperienze nelle Nazionali Under 16, Under 17, Under 18 e Under 19: lanciato tra i titolari di quest’ultima selezione dall’ex centrocampista del Catania Alessandro Pane, il talentuoso atleta firmò la terza rete nel corso di Italia-San Marino 6-0 del 12 ottobre 2014, gara valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria.