Catania, probabile esordio in casa con il Catanzaro. Per i playoff 3 calciatori in stand by

Torre del Grifo riapre dopo diverso tempo e accoglierà i calciatori del Catania che si dovranno allenare per disputare i playoff. La decisione di partecipare è arrivata ieri mattina come riportato da Itasportpress.it e al momento si contano solo 3 “defezioni”. Di Molfetta deve dare una risposta, poi restano in stand by il portiere Furlan e il difensore Esposito. Tutti gli altri hanno risposto subito sì alla società che ha promosso loro il pagamento degli stipendi arretrati. Si attendono intanto i test sierologici per poter iniziare gli allenamenti collettivi. Lucarelli avrà una rosa quasi al completo e comincerà con un lavoro che inizialmente, come giusto che sia, non sarà basato sull’agonismo. Poi sarà prevista qualche partitella dove si giocherà probabilmente su distanza ridotta – due tempi da 30 minuti ciascuno? – e sarà una piccola prova generale per i playoff.

CATANIA-CATANZARO ?

Il Catania dovrebbe cominciare dal primo turno ovvero il 1 luglio con la Virtus Francavilla, ma se la Ternana dovesse vincere la Coppa Italia, i rossazzurri salteranno la prima sfida e senza neanche la Vibonese, secondo alcuni calcoli, si ritroverebbero poi a giocare con il Catanzaro al Massimino. Insomma una strada in discesa per l’undici di Lucarelli che potrebbe anche presentarsi agevolmente alla fase nazionale.

LA STRADA PER LA FINALE

Saranno 23 le squadre di Serie C a partecipare ai playoff che scriveranno la quarta promozione in B. Hanno deciso per il forfait indolore Pontedera (4°) e Arezzo (9°) nel girone A, Piacenza (7°) e Modena (9°) nel B, ma non intendono giocare nemmeno le undicesime Pro Patria e Vibonese (una delle due sarebbe stata ammessa in base alla vincitrice della Coppa Italia). A questo punto se una delle 23 squadre rinuncerà, oltre allo 0-3 a tavolino, avrà anche un -1 in classifica la prossima stagione e un’ammenda. Ecco le date: la Lega Pro ha anche fissato le date delle partite, tutte a luglio per un’edizione dei playoff in formato slim (tutte gare secche): i due turni della fase a gironi sono mercoledì 1 e domenica 5, i due della fase nazionale giovedì 9 e lunedì 13, le semifinali venerdì 17 e la finale mercoledì 22. Prima, a fine giugno, ci sono invece i sei playout: andata sabato 27, ritorno martedì 30.