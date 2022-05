Catania, provano a incenerire il pallone nel termovalorizzatore

Il futuro rossazzurro potrebbe passare dalla costruzione di un termovalorizzatore

La manifestazione di interesse, presentata dal Comune di Catania nella conferenza stampa di venerdì scorso, è sicuramente un passo avanti per il rilancio del club, ma l’avviso pubblico non ha stuzzicato finora nessun investitore serio interessato a far continuare la lunga tradizione calcistica della Città di Catania. Ci sono ancora 18 giorni di tempo per presentare un progetto quadriennale, ma non è da escludere una seconda manifestazione di interesse fino ai primi di luglio se nessun gruppo o investitore dovesse bussare alla porta del Municipio. Ma la Figc, da quanto trapela da Roma, potrebbe mettersi di traverso per la Serie D se dovesse concretizzarsi quest’ultima ipotesi.

TERMOVALORIZZATORE - In queste ore di nuovo c’è l’intensificarsi di voci che vedrebbero un investitore interessato al calcio e alla costruzione di un termovalorizzatore alle porte di Catania, esattamente a Pantano d’Arci con una operazione da 400 milioni di euro. In questo settore si muovono le grandi multinazionali e quindi con capitali enormi, ma i tempi sono lunghissimi visto che dopo il progetto seguirà il bando attraverso la procedura del project finacing. In buona sostanza chi vorrà partecipare alla costruzione del termovalorizzatore dovrà prima guardare il progetto e migliorarlo, con tempi di circa 6 mesi. L’investitore però non avrebbe garanzie che prendendo il Catania subito poi otterrebbe l’ok dal Comune o dalla Regione di realizzare l'opera a Pantano d'Arci. E' questa una strada che non spunta. Ci risulta che dietro a questa mega operazione, vi siano anche ex dirigenti del Catania (non sono SIGI boys), che stanno cercando di convincere alcuni imprenditori locali a investire sul territorio legando il pallone al termovalorizzatore. Di altro per il rilancio del Catania c'è poco. Si registra solo il tentativo di un imprenditore catanese che continua a cercare soci o avviare partnership con altri gruppi, ma finora anche in questo caso non si rilevano novità interessanti.