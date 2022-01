Catania, pubblicato bando: prezzo base d’asta un milione di euro

Passo avanti del Tribunale per la vendita del titolo sportivo

Passo avanti per il rilancio del Catania. E' stato pubblicato oggi il bando d’asta per la cessione del titolo sportivo con un prezzo di base di 1.000.000 di euro. Una cifra considerevole che potrebbe mettere il club a riparo da avventurieri come anticipato la scorsa settimana da Itasportpress. Le offerte presentate saranno poi acquisite e valutate dai giudici: udienza fissata per le ore 16 dell’11 febbraio (4 ore dopo la scadenza del termine ultimo). Chi acquisisce il ramo d’azienda è tenuto a pagare i debiti sportivi di quasi tre milioni.