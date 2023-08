Catania, Quaini: “Essere qui per me è grande occasione. Col Crotone…”

Prime parole ai canali ufficiali di Alessandro Quaini nuovo difensore del Catania: "Sono contento di essere qui e per me è una grande occasione giocando in questa piazza prestigiosa. La prima cosa che voglio fare è integrarmi con la squadra conoscere i compagni perchè un gruppo forte è la chiave per vincere. Tabbiani mi ha spostato in difesa lo scorso anno al Fiorenzuola perchè voleva un giocatore di palleggio e sono contento di continuare questo percorso anzi sono convinto di togliermi parecchie soddisfazioni. Il gioco del mister è propositivo e questo mi ha aiutato. Provengo dal settore giovanile del Genoa e per la mia carriera è importante, poi sono andato a Pisa dove ho esordito in B a Lecce e vinto 3-0. Giornate bella e la ricordo con soddisfazione. Conosco i gironi di Serie C ma da anni non facevo quello meridionale. Ho voglia di mettermi in gioco e già immagino il debutto col Crotone. Sarà una serata bellissima e non vedo l’ora che arrivi e me la voglio godere. Ci vediamo allo stadio. Forza Catania"