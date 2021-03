Catania, Raffaele: “Teramo chiuso ma ci è mancato l’episodio giusto per il pareggio”

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele analizza la sconfitta interna con il Teramo in sala stampa: “Nel primo tempo fatta fatica a organizzare il gioco e abbiamo fatto meglio nel secondo ma non ci siamo riusciti a pareggiare. Eravamo poco brillanti sia come gruppo che singolarmente. Perdere non fa piacere a nessuno e sappiamo l’importanza del nostro piazzamento nei playoff. Ero convinto che dopo Bisceglie avremmo svoltato ma purtroppo non ci siamo riusciti a trovare continuità. Sugli esterni ho cercato di alternare i ragazzi ma non c’è stata la svolta oggi. Per mercoledì speriamo di recuperare qualche difensore ma siamo limitati dai tanti assenti. Così è impossibile pensare di schierare quattro difensori. Facciamo fatica a finalizzare contro squadre chiuse e difatti oggi abbiamo avuto alcuni episodi nella loro area ma non siamo stati lucidi. Resettiamo subito questa partita e pensiamo alla Turris. Siamo in calo a livello fisico e mentale ma speriamo di riprendere il cammino”.

LE PAROLE DI RAFFAELE

