Catania, Rapisarda: “9 aprile indimenticato. Serve credibilità per avere sostegno dei tifosi”

In merito alle vicende rossazzurre, riprendiamo il post pubblicato sui social dall'avvocato Giuseppe Rapisarda , legale conosciuto e stimato in città, da sempre legato ai colori rossazzurri e ai tifosi in particolare in passato a gruppi organizzati.

"I sogni son desideri" nel calcio di agosto per qualunque tifoso in qualsiasi categoria militi la propria squadra. Nel girone dei rossazzurri sembrano, almeno sulla carta, Benevento, Crotone, Avellino e Cerignola le squadre più accreditate per il salto di categoria. Poi magari il campo sovvertira' ogni pronostico della vigilia. Prima di avere una idea più compiuta del ruolo che potrà avere il Catania bisogna mantenersi prudenti. Laneri ha indicato l'esigenza dello arrivo di due difensori mentre per la punta centrale ha differito l'operazione, in buona sostanza, alla parte finale di agosto. Manuel Sarao intanto ,uomo ed atleta serio, merita ogni fiducia per scrupolo e abnegazione. Ha forse dimenticato, tuttavia, il ds, che i cinque del centrocampo hanno anche loro necessità della integrazione numerica di una unità. Come facile da intuire un cantiere aperto va lasciato serenamente da completare magari prima possibile perché nel calcio, anche in C, la assimilazione degli schemi del mister è elemento niente affatto trascurabile nella fase di formazione di un gruppo affiatato. Completata la rosa, un eventuale gap dalle più forti, potrà essere colmato ed anche sovvertito da un acquisto che da nessuna altra parte possono avere o permettersi. Non centrano i soldi qui né la fortuna.... Il tifo e la passione rossazzurra. La volontà di rivincita rabbiosa dei catanesi dallo smacco di un nove aprile dolorosamente indimenticato. Per averli compatti dalla propria parte è necessario essere credibili. In campo e, soprattutto, fuori dal campo.