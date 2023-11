Catania, Rapisarda: “Altro che cucche, Pelligra esci i soldi e chiacchiere zero”

Ora è chiaro a tutti che non si trattava di meri "errori " ma di scelte così sciagurate e illogiche di approccio e preparazione al campionato da essere in larga misura prevedibili, evitabili. Altro che "cucche"...non è ratificando ad occhi chiusi ogni sciocchezza che dimostriamo di volere bene. Tutt'altro. C'è tanto da fare per il nuovo allenatore, in attesa di gennaio . Dopo si attendono forti e robusti investimenti del gruppo Pelligra sul Catania. Senza calcoli e ulteriori astruserie inutili . Che la" sostenibilità" in C è una solenne minchiata.