Catania, Rapisarda: “Calcio, scommesse e canali mediatici: serve fare chiarezza”

Sia chiaro un concetto a scanso di fraintendimenti. Scommettere per un non tesserato è assolutamente lecito siccome le agenzie di scommesse sono legali.

È invece continua ad essere una zona ancora opaca il loro rapporto con gli affiliati del mondo del calcio e con le stesse società professionistiche di calcio. Qui nella assenza di un precisa o chiara regolamentazione giuridica che tenga nettamente separati e distinti i due settori, tocca per l'appunto ai giocatori e ancora di più ai dirigenti delle società di calcio far prevalere il principio della "opportunità" tratteggiando una linea parallela di chiara demarcazione e distinzione se non di vera e propria separazione.

In Italia sta accadendo ciò? A quanto pare no.

Il trasformarsi, inoltre, delle agenzie di scommesse anche in fonti ufficiali di stampa accreditate che producono notizie di informazione sportiva unitamente a forme di finanziamento delle società di calcio attraverso gli strumenti di contratti di sponsorizzazione rendono più urgente l'esigenza di un intervento del legislatore per ripristinare principi di chiarezza e trasparenza. Vietando conflitti di interesse e ripristinando , se gli ordini professionali e le associazioni di categoria non sono in grado di farlo come sembra, le distinzioni tra informazione e comunicazioni organiche ad una società di calcio gestite da sponsor sotto il nomen iuris di agenzie di scommesse news che finanziano le stesse società di calcio .

Credo che oggi il tema del diritto di informare non può essere scisso da quello dello essere informati in modo che siano sempre salvaguardati indipendenza e imparzialità delle fonti.

In modo analogo ed in parallelo, sono questioni intrecciate tra loro, assai connesse ,il rapporto tra il mondo del calcio e quello delle scommesse, ritenuti i canali mediatici che a quel mondo fanno riferimento è il vero approfondimento da svolgere in Italia e, pertanto, a Catania al fine di comprendere chiaramente chi veicola le notizie ed in che modo e , soprattutto quali siano le finalità in premessa . Informare salvaguardando il diritto di critica o promozionare un prodotto dentro un contesto dove ontologicamente non c'è spazio per alcun approfondimento reale delle situazioni in essere al momento devono restare cose diverse e non sovrapponibili.

Non sono così certo, fin quando non subiremo una altra tranvata come quella del 2015, che percepiremo in pieno questa esigenza di chiarezza .

Temo che da allora, nonostante siano stati quegli eventi, la genesi della morte del calcio Catania, non si siano sviluppati gli anticorpi necessari. Peccato.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.