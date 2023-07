Catania, Rapisarda: “Club vincente si costruisce con i soldi. La strada degli investimenti…”

A Catania il progetto sulla sostenibilità portato avanti dal nuovo proprietario Rosario Pelligra continua a scatenare le reazioni sui social dei tifosi che si dividono. Quando si tratta quest’argomento, i pareri sono contrastanti. Qualcuno in rete punta il dito verso il club, colpevole di non fare acquisti importanti per vincere il campionato di Serie C in maniera diretta, altri approvano la linea della proprietà. Una fiducia a tempo. Quindi non ci sarà una roboante campagna acquisti. Non arriveranno calciatori con ingaggi alti in grado di fare la differenza. Una scelta che in Serie C per vincere il campionato è rischiosa.