Catania, Rapisarda: “Colpe della società e di Grella. Tabbiani capro espiatorio”

Fare di Tabbiani il capro espiatorio di un momento difficile è un giochino banale e prevedibile. Squadra assemblata tardivamente, con colpevole ritardo e con una preparazione fisica inadeguata. Di questa dannata partita mi piace ricordare solo lo striscione della curva nord che ci ricorda il momento fondante del 24 settembre 1946, grossolanamente ignorato dal nuovo Catania ieri. Come se senza radici si possa costruire qualcosa. Il resto è cronaca di una sconfitta che il popolo rossazzurro non merita, una cocente delusione di cui Grella, stasera, in via esclusiva, deve assumersi tutte le responsabilità.