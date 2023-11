Catania, Rapisarda: “Disastro figlio di festini, premi, passerelle e autocelebrazioni”

La inadeguatezza di Tabbiani è stata figlia di una scelta avventata ab origine e portata avanti in queste settimane a dispetto di ogni logica più elementare. Ci sarebbe da rifondare integralmente la società e rinnovarla nei metodi, nella organizzazione, negli uomini che la compongono. Non accadrà perché i compromessi fuori dal campo sono più forti della volontà di migliaia di catanesi comuni di assistere al vero rilancio sul campo, quello dei risultati. Penosi quelli che abbiamo davanti. Se fosse davvero in gamba come alcuni lo descrivono, l'opera dell"A. D. continuerebbe anche oggi con scelte radicali di assetto societario in controtendenza a quanto fatto sino ad adesso completando nei fatti le ammissioni di responsabilità compiute e senza mai più prestarsi a scenette insulse, sgradevoli e ridicole in cui viene confuso l'esercizio adulto del diritto di critica con beceri insulti ad un minore. Metta oggi in discussione se stesso come i veri professionisti fanno in casi del genere.