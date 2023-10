Catania, Rapisarda: “Grella meritiamo di più e la tua strada non spunta, fidati”

Allorquando un direttore sportivo smentisce la narrazione mainstream del proprio amministratore delegato dichiarando che la guida tecnica è stata scelta anche per la assenza di vincoli "di esigenza" in ordine alla costruzione della squadra posti dall'attuale allenatore rispetto ad altri colleghi di più esperienza e curriculum con/vincenti, avevamo compreso i termini della scommessa del signor Grella. Una stagione che numeri alla mano si può ancora cambiare se si cambia subito. Ma eventualmente insieme al mister, metodi e condotte dentro e fuori dal campo, frequentazioni ambientali, terreno e luogo di allenamento. Su Tabbiani decida la società. La classifica è lì, i numeri sono impietosamente una offesa ad un Amore che non ha eguali in serie C. Non ho mai chiesto in vita mia la cacciata di alcuno, non lo farò certo adesso. Onori e oneri. Grella vestiti di umiltà, è l'abito più elegante che tu adesso possa indossare. Chi ti critica ama i colori di certo più di chi ti adula. Sei su una strada percorsa da altri prima di te. Fidati, non spunta. Troppi anni di veleno. Meritiamo di più Grella, questo deja vu in C è inaccettabile. Domenica amarissima per chi vive in Rossazzurro. Non c'è altro da aggiungere.