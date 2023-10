Catania, Rapisarda: “Grella perso scommessa, Tabbiani inadeguato e adesso Pelligra…”

Ci mettiamo la faccia anche quando voglia non c'è neanche un poco. Tabbiani non era non è non è mai stato allenatore adeguato per Catania. Vincenzo Grella ha perso la sua scommessa. La peggiore delle prestazioni possibili è uno schiaffo in faccia alla voglia di rivincita che avevamo ciascuno di noi in questa serie C. Vincenzo Grella ha tradito la gioia. Una valanga di infortuni. Si pagano le scelte di Vincenzo Grella. Errori di presunzione evitabilissimi. Ora Pelligra in persona ponga rimedio e salvi ciò che c'è da salvare di questa stagione. Si cambi l'allenatore ed il preparatore atletico. Si doti il Catania di una nuova società all'altezza di Catania e delle promesse iniziali. Se ci sarà umiltà e voglia di ricominciare daccapo chi ama questi colori ,ci sarà. Sfidare il buon senso è un film già visto. Cambiate la pellicola per il bene di Catania.