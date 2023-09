Catania, Rapisarda ko? La decisione del club se andare sul mercato svincolati

Inizia in salita la stagione di uno dei principali calciatori del Catania. Francesco Rapisarda, terzino destro della squadra di mister Luca Tabbiani, s'è fatto male nel corso della gara di venerdì scorso contro il Crotone che segnava il debutto in campionato, rimediando "una lesione muscolare", come comunicato dalla società etnea dopo gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore. Per il difensore 31enne si ipotizza uno stop di un mese, anche se non è del tutto stabilito il recupero funzionale completo.