Catania, Rapisarda: “La sfida che attende Grella e i fantasmi nella casa di Pelligra”

Questi giorni ci raccontano che è la società di Pelligra a doversi adeguare alla forza trascinante e impetuosa dei tifosi e della gente di Catania e non viceversa. Non mi riferisco alla forza economica del gruppo dirigente a scanso di equivoci. Ma al sapere gettare il cuore oltre l'ostacolo, al sapere credere che qualunque investimento si compia per la grandezza del Catania, Catania é in grado di ripagarlo con gli interessi. Sul filo conduttore di un Amore così grande e spaventoso dallo sbalordire l'Italia intera. Dal meravigliare chiunque, anche chi credeva di conoscere il cuore immenso dei catanesi verso il Catania. Questa società ha il dovere adesso di proporre uomini e donne che siano totalmente slegati e sganciati dai metodi e dalle logiche fallimentari che hanno permeato il recente passato. Una nuova e grande società come ha la velleità o l'ambizione di essere questa di Pelligra non può, né deve, essere rappresentata dagli stessi visi e dalle stesse facce di coloro che coi silenzi e la pavidita' ,a tacere per qualcuno di responsabilità giuridiche, hanno accompagnato la fine drammatica e traumatica di 76 anni di Storia. È una esigenza che permea la credibilità stessa del progetto. Questa società ha il dovere a questo punto di coltivare la coerenza con quanto di grande abbiano mostrato e, soprattutto , richiesto i tifosi sigillando uno straordinario patto di fedeltà con i colori della città . Questa società ha la responsabilità di essere per lo meno sensibile alle drammatiche tribolazioni che hanno definito una epoca con scelte che non suonino come beffa della memoria . Essere alla altezza di una Passione che non conosce eguali nel panorama nazionale . Questa la sfida che attende Vincenzo Grella. Non centrano i soldi né la fortuna, come direbbe in versi il nostro Castiglia. Queste ore ci confermano che Catania nel mondo ce ne solo una.