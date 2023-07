Catania, Rapisarda: “No ossessione Serie B? Inesatto, la B va inseguita ad ogni costo”

Mancano ancora diversi tasselli, alcuni dei quali in ruoli cardine essenziali. Portiere, centrale difensivo, terzino destro che si alterni a Francesco, un paio di centrocampisti che completino il reparto, un esterno sinistro offensivo e, soprattutto, il famoso numero 9 che in C resta importante per ogni tipo di aspirazione. Va anche considerato che chi è arrivato, nel frattempo, pare degno di ottime considerazioni, premesse e promesse. C'è ancora tempo per trovare i giusti tasselli del puzzle tenuto conto che l'avvio del campionato slittera' dalla fine di agosto alla prima se non alla seconda domenica di settembre. In bocca al lupo intanto a tutti i Rossazzurri che si ritroveranno da oggi nella amata Zafferana Etnea, luogo accogliente nel cuore dei catanesi e per quanto mi riguarda memoria di diverse estati trascorse lì da ragazzino negli anni che furono. Ed infine: ho letto che la B non può né deve essere una ossessione. È vero. Le patologie non accompagnano alcuna conquista reale e concreta. La B è semplicemente imperativo etico e dovere morale da inseguire ad ogni costo ed a tutti i costi. Riguarda tutto l'ambiente non solo la proprietà. Una città come la nostra, così avvilita e piegata dagli eventi di questi giorni che stiamo vivendo tutti e che ci rimandano ad una realtà emarginata e sottosviluppata, ha non solo il diritto ma soprattutto il dovere nello sport più seguito e popolare di rialzare la testa e pretendere di più dal presente.