Catania, Rapisarda: “Pelligra, qualificante gestire l’uso dello stadio. Adesso però…”

Dall'altro lato la offerta del Comune era in linea con i costi già sostenuti in precedenza in serie C dal calcio Catania e il bando è coerente con altri utilizzati dalla pubblica amministrazione in fattispecie analoghe.

Si può passare a trattativa privata direttamente col gruppo Pelligra? Certo che si.

Può farlo la giunta di governo? Si.

Tuttavia trattandosi di un bene pubblico di così vasta fruizione da parte dei cittadini ed in considerazione della rilevanza sociale della materia trattata sarebbe molto più che opportuno che la vicenda sia devoluta anche al Consiglio comunale per consegnare crismi di maggiore trasparenza e legittimità alla definizione della concessione in uso al privato.

Gestire l'uso dello stadio in Convenzione esclusiva resta un momento qualificante per una società di calcio attenta alla programmazione. Altre considerazioni non sono utili per alcuno in questa fase.