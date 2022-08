Catania, ritiro dal 3 al 14 agosto

C'è anche la nota del Catania SSD che ufficializza l'inizio del ritiro per mercoledì 3 agosto come anticipato da Itasportpress. Questo il messaggio della società: Catania SSD comunica che il ritiro pre-campionato della prima squadra avrà inizio mercoledì 3 agosto, data fissata per il raduno e per il completamento delle visite mediche dei tesserati, e si concluderà domenica 14. I rossazzurri si alleneranno allo stadio "Totuccio Carone" di Ragalna e alloggeranno nel vicino comune di Belpasso.