Catania, Rizzo: “Ecco quando è arrivata la svolta del nostro campionato”

Giuseppe Rizzo, oggi capitano, commenta in sala stampa la prestazione del Catania sul terreno dell'Acireale: “È stata una partita dura, molto tosta, noi abbiamo qualità che altre squadre non hanno e l’abbiamo portata a casa con la punizione di Andrea. Nel primo tempo ha inciso il campo per entrambe le squadre, loro magari sono più abituati, nella ripresa abbiamo fatto meglio. Continuiamo su questa strada. La mia famiglia mi ha chiesto come è andata la partita e ho risposta che è andata bene. La nostra mentalità vincente la vogliamo portare fino in fondo. La svolta del campionato è stata quando abbiamo vinto in casa col Trapani. Il gol di Rapisarda oggi era regolare e c'era un calcio di rigore su Sarao. Abbiamo fatto un grande campionato e vogliamo vincere tutte le partite".