Catania, Rocca: “Siamo ancora arrabbiati per come è venuta la sconfitta”

Il centrocampista del Catania, Michele Rocca ai giornalisti presenti all'allenamento ha detto la sua dopo la sconfitta casalinga con il Crotone: "Siamo stati perfetti soffrendo poco anche se ci è mancato il gol. Non tutti i 90' li abbiamo fatti allo stesso ritmo ma ci sta un po' di affaticamento. La sconfitta è ingiusta e siamo ancora arrabbiati ma bisogna guardare alla prestazione. Creando tanto e non buttando la palla dentro poi si rischia. La fase di costruzione è stata fatta bene qualche errore lo abbiamo commesso ma nel complesso sono state fatte tante cose positive. Il campionato è lungo ma la forza del collettivo sarà fondamentale. Con Deli ci ho giocato e bisogna cercare di metterlo nelle condizioni migliori per integrarsi col gruppo".