Catania, Rose Reilly: “Allo stadio 20 mila spettatori. Tifosi mi regalavano di tutto”

Catania non dimentica l’attaccante Rose Reilly che conquistò a suon di gol lo scudetto 1978 con la maglia della Jolly Componibili. La calciatrice scozzese vinse anche la classifica capocannonieri con 32 gol. Per la Reilly quella di Catania fu una esperienza indimenticabile che ricorda così: “Seguivano le nostre partite circa 20 mila spettatori ed era un record per il nostro movimento femminile. La ritengo una esperienza fantastica quella in maglia rossazzurra perchè sentivo l’affetto di tutta la città e non solo quello dei tifosi. Fu una stagione bellissima e mi dispiacque andare via ma il progetto fu ridimensionato e mi trasferii a Lecce. Ma andai a malincuore perchè Catania mi aveva dato tanto e mi è rimasta nel cuore. Quando passeggiavo in città tornavo a casa con una borsa piena di regali di ogni tipo. Se andavo in un negozio di alimentari poi era impossibile uscire a mani vuote visto che il proprietario mi regalava salumi, biscotti e tutte le specialità siciliane più buone. A volte mi imbarazzavo, come quando mi regalarono un prezioso orologio in una grande gioielleria del centro. Il presidente Angelo Cutispoti era un tipo sui generis e tra i tanti patron che ho avuto in Italia, dal Milan al Lecce, lui è quello che ricordo meglio per il suo carattere. Mi piacerebbe andare presto a Catania per farmi una passeggiata e incontrare i tifosi. Ne approfitterei anche per andare al bar del centro e gustarmi una deliziosa granita e mangiarmi un arancino al sugo. Sono scesa in Sicilia diverse volte ma sono andata in provincia di Messina dove vive una mia amica a Mili Marina. Prometto di venire presto intanto saluto i tifosi e tutta Catania"