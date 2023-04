Catania, Russotto: “Grazie a Biagianti ma la dedica del gol va a…”

Andrea Russotto ha realizzato oggi, ad Aci Sant’Antonio, il suo settimo gol in questo campionato, rete valsa tre punti per il Cataniache ha battuto l'Acireale. Queste le parole del calciatore in sala stampa: "È un successo importante perché ci porta a continuare nel nostro percorso. Vincere non è mai facile, complimenti all’Acireale che ci ha messo in difficoltà ma siamo riusciti a sbloccarla. Sono contento del gol e soprattutto del risultato. Abbiamo giocato su un campo difficile che non ci ha aiutato e la squadra avversaria ha tenuto ritmi alti. Motivazioni? Il rispetto per noi stessi, per la società e per i tifosi: chi porta questa maglia è obbligato a vincere, è il bello di giocare in una piazza come Catania. Complimenti anche a chi ha trovato meno spazio fin qui ed oggi è stato impiegato: non è facile, tutti hanno offerto una grandissima prestazione". Poi c'è tempo per la dedica: "Marco Biagianti mi ha aiutato molto nei momenti difficili, è una figura importante e andare a esultare con lui è un motivo di orgoglio. Meriti all'Acireale, che ci ha messo in difficoltà nonostante la posizione in classifica. La dedica è a mia moglie e ai miei figli che soffrono con me".