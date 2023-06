Catania saluta Chiarella: Zeman lo vuole a Pescara

Marco Chiarella è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Catania in Serie D. L'esterno d'attacco nelle 20 partite disputate, con 5 reti all'attivo, ha mostrato grandi qualità in fase offensiva nonostante sia stato frenato da un infortunio che gli ha fatto perdere 11 partite nella prima parte della stagione. Poi ripresa l'attività agonistica a pieno ritmo, il classe 2002 è diventato un uomo cardine nello scacchiere dell'ex allenatore rossazzurro Giovanni Ferraro. Ma l'avventura a Catania per Marco Chiarella si è conclusa e l'ultima partita in maglia rossazzurra resterà quella in trasferta contro il Real Aversa vinta dagli etnei per 3-1. Il Pescara proprietario del cartellino se lo riprenderà indietro su espressa richiesta del tecnico Zeman che intravede in questo giocatore 20enne qualità importanti. Nel 4-3-3 del boemo un posto per Chiarella la prossima stagione ci sarà.