Catania, Sarao e Rocca all’unisono: “Non riusciamo a buttarla dentro ma prestazione è buona”

Il centrocampista del Catania Michele Rocca ha analizzato la sconfitta contro il Foggia a fine gara; "Abbiamo fatto tanto gioco e creato tanto negli ultimi metri ma non siamo riusciti a fare gol. Queste gare quando non li sblocchi poi rischi di perderle e così è stato. La prestazione c'è stata e la partita l'abbiamo fatta. Il Foggia si è difeso con tanti uomini dietro la linea della palla e non ci siamo riusciti a buttarla dentro".