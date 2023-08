Catania, scelto il nuovo capitano della squadra rossazzurra

Dopo l’addio di Francesco Lodi, il Catania ha un nuovo capitano. Un nuovo leader che è stato individuato senza nessuna votazione in camera caritatis. Inizialmente c’era una lista con cinque nomi e si è scelto in base ad alcuni fattori importanti perchè chi metterà la fascia ha bisogno di un braccio forte, e di un animo ancora più solido. Perché il capitano del Catania è un simbolo di responsabilità, indica la fiducia dello spogliatoio, dell’allenatore e pure della società. Inoltre essere il capitano del Catania significa portare avanti le istanze della squadra di fronte ai dirigenti e quando parla lo fa a nome di tutti i compagni. La fascia rossazzurra in passato è stata riservata a uomini tutti d’un pezzo: i “gradi” hanno contribuito quasi sempre a renderli storici per i tifosi del Catania. Per la stagione 2023/24, secondo quanto appreso da Itasportpress, il nuovo capitano sarà il centrocampista Giuseppe Rizzo. Il 32enne ha giocato in tutte le categoria ed è un leader all’interno dello spogliatoio visto che ha indossato la casacca rossazzurra in 90 occasioni. Nessuno più di lui nell’attuale organico del Catania.