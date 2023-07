Catania sei in ritardo su tutto: le quattro rivali per la B sono avanti

L’entusiasmo per il Catania cresce. Tantissimi cuori rossazzurri, hanno già salutato l’avvio della nuova stagione dei ragazzi di Luca Tabbiani andando a Zafferana. Cori, applausi, tifo incessante nei giorni scorsi nonostante le temperature torride. Naturalmente il popolo rossazzurro vuole vedere in campionato una squadra vincente che riesca a conquistare la promozione in Serie B in maniera diretta, ma per farlo c’è bisogno di un organico di 24 calciatori di qualità oltre ai Chiricò, Ladinetti, Mazzotta e Zammarini. Adesso però la rosa a disposizione di Tabbiani è un cantiere aperto. Numericamente Luca ha vuoti evidenti e per questo è dovuto ricorrere ad alcuni giovani. Tabbiani ha iniziato il ritiro con 19 elementi più due portieri. Tra i 19 di movimento, oltre a due ragazzi, ci sono Somma, che sta recuperando da un grave infortunio, De Luca e Giovinco che sono nella lista dei partenti e la punta Popovic ancora grezzo con poche presenze in Serie B croata.