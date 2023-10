Catania, senatori adesso tocca a voi

COSA NON VA Tabbiani per ripartire ha bisogno anche di ritrovare la solidità in difesa. Gli interpreti della retroguardia sono esperti ma finora la fase di copertura non è blindata. Oltre al reparto arretrato anche il centrocampo deve salire di quota. Tabbiani non deroga al 4-3-3, ma serve più ritmo. Si fatica a costruire occasioni in avanti e mancano i rifornimenti per Di Carmine così come le verticalizzazioni. Tabbiani deve avere un’alternativa alle trame un po’ scolastiche che si sono viste in queste prime sette giornate.