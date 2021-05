Catania, Sigi e Tacopina mettete fine a questa commedia assurda

Troppo tempo è passato ma di concreto nulla e intanto il 21 giugno si avvicina

Difficile per la squadra di Francesco Baldini riuscire a isolarsi completamente e non ascoltare le voci del teatrino sulla cessione del club che va avanti da mesi. L'undici etneo domani affronterà il Foggia in un clima surreale dove l'attenzione del popolo rossazzurro è più sull'extra campo che sul match playoff di domani alle 17.30 contro il Foggia. Sul fronte societario nulla di nuovo sotto il sole, se non che si è svolta la riunione dei soci Sigi a Torre del Grifo questa mattina promossa per conoscere e ragionare sulla nuova offerta presentata dal Gruppo Tacopina . Una proposta nettamente al ribasso del tycoon italoamericano che difficilmente potrà essere accettata dalla Sigi che sarà costretta a trovare nuovi investitori mentre si avvicina la data del 21 giugno quando serviranno circa 10 milioni di euro per iscrivere la squadra al campionato 2021/22. All'Assemblea di questa mattina non era presente Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza della società proprietaria del Calcio Catania. Nessuna comunicazione ufficiale ma pare per motivi familiari.

FIORI NEI CANNONI MA... - Ma a questo punto non c'è più certezza di nulla se non che da Torre del Grifo e da New York partono comunicati a raffica dove le parti affilano le armi. E nel frattempo per tenersi buona la piazza, che giustamente è stanca dopo 7 mesi di parole e pochi fatti concreti, nei comunicati si dà spazio a frasi di amore per il Catania e per i suoi tifosi. Sembra che la Sigi e Tacopina mettono fiori nei loro cannoni ma pochi credono che sia vero amore per la maglia rossazzurra. I tifosi sperano che questa commedia tragicomica finisca e scorrano presto i titoli di coda. Nessuno vuole vivere questa storia come in quella Roma in cui "Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur". In casi d'emergenza il popolo esige rapidità di decisione e prontezza d'intervento senza indugiare in discussioni.