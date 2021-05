Catania, Tacopina ha inviato l’offerta alla Sigi

Il passo che voleva la Sigi è stato fatto dall'avvocato americano

"Joe Tacopina si è stancato dei tempi di attesa istituzionali, non dipendenti da SIGI. Oggi SIGI attende una nuova proposta da Tacopina, ma i tempi sono minimi". Questo uno stralcio del lungo comunicato di oggi della Sigi che ha bussato alla porta del tycoon italoamericano. E il messaggio della Sigi è arrivato a New York nella mattinata americana ed ha sortito l'effetto voluto dalla società proprietaria del Calcio Catania. La proposta di Joe Tacopina, secondo quanto raccolto da Itasportpress.it, è stata inviata questa sera del 7 maggio alle 21.27 ora italiana alla Sigi. La nuova proposta è stata inviata per email e spedita da Dante Scibilia braccio destro dell'avvocato italoamericano. Si attendono sviluppi. L'offerta sarà nettamente più bassa dalla precedente, come era facilmente intuibile, ma migliorativa per ciò che concerne la tempistica. Tacopina aveva inizialmente previsto di inviarla mercoledì scorso, (come comunicato a Itasportpress) ma ha ritardato di 2 giorni perché attendeva di conoscere il parere di tutto il suo entourage legale. Adesso la proposta di Tacopina dovrà essere valutata dall'Assemblea dei soci della Sigi che si riunirà nelle prossime ore.