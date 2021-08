Catania, Sigi il 9 agosto è più vicino e oggi fumata nera per la fideiussione

I soci della Sigi non riescono a mettersi d'accordo ed emergono enormi divergenze

FUMATA NERA - Ebbene oggi, da quanto appreso da Itasportpress.it, l’assemblea dei soci della Sigi, prevista nel tardo pomeriggio, non si è svolta né in presenza e neppure in collegamento da remoto. Alla base del rinvio, rimbalzi di responsabilità tra chi deve uscire i soldi. Questa sembra essere la maggiore divergenza in atto tra i soci della Sigi. Inevitabile la fumata nera a Torre del Grifo per la fideiussione . Domani mattina è programmato un nuovo tentativo di incontro fra i soci della società proprietaria del Catania, ma si registra un forte pessimismo a Torre del Grifo per il deposito della fideiussione.

ATTESA - Molti giocatori del Catania seguono da vicino la vicenda perché sanno bene che senza la fideiussione i loro contratti in Lega non sarebbero esecutivi e potrebbero chiedere di andare via anche se la società etnea è tenuta a pagarli ugualmente pur non potendoli far scendere in campo in gare ufficiali. Ma questa è un’altra storia non da trattare adesso. Di certo fino a stasera non ci sono stati movimenti concreti di denaro per la fideiussione e domani potrebbe essere anche tardi visto che ci sono dei tempi tecnici lunghi per il deposito. Il 9 agosto è dietro l’angolo e per il Calcio Catania potrebbe essere un'altra data da annotare nel libro nero.