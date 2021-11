Catania, SIGI per vincere la partita dovrai fare prima di Tacopina

Dopo l'esito del tribunale di Catania per la SIGI scatta la corsa contro il tempo

Il Tribunale di Catania ha nominato tre consulenti di spessore per valutare il club, i suoi debiti ed i suoi crediti. Lo faranno in trenta giorni e dovranno farlo con una perizia giurata. Il 21 dicembre, poi, il Tribunale deciderà salvo che nel frattempo non sia arrivata la cessione del sodalizio di via Magenta. In poco meno di trenta giorni, con i week end di mezzo, una festività ed il Natale alle porte, la SIGI dovrebbe riuscire a trovare, convincere e "cedere" il club. Se volessimo fare un paragone temporale, Tacopina ci ha impiegato sei mesi per studiare e bocciare e tre mesi, invece, per acquisire la SPAL. Dunque per la SIGI una vera corsa contro il tempo per vincere la partita della vita.