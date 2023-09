Catania, Silvestri: “Non immaginavo di tornare ma lo sognavo”

Il difensore del Catania, Tommaso Silvestri ai canali ufficiali del club etneo ha espresso le sue emozioni dopo il ritorno: "Ho provato grande emozione prima di firmare il contratto. Tornare è stato bello e sono orgoglioso. Mi auguro che ci toglieremo grandi soddisfazioni quest'anno. Non immaginano di tornare ma lo sognavo dopo la mia prima esperienza molto bella sotto il profilo calcistico e umano. Ho dato tutto e adesso essere ricordato in maniera positiva è qualcosa di bello e importante. Quando il Catania chiama non conta la categoria. La squadra è importante e dovrà fare un campionato all'altezza. Abbiamo le carte in regola per farlo"