Catania, slitta di qualche giorno arrivo di Tacopina

Il Catania uscito con le ossa rotte da Terni si è rimesso subito a lavorare per riscattarsi domenica prossima in casa con il Bari. Una partita più complicata del solito anche per la vittoria di ieri dei Galletti di Massimo Carrera giunta nel finale che ha dato maggiore autostima e morale all’undici biancorosso che sarà privo di Marras squalificato oggi dal Giudice sportivo. Assisterà al match anche Joe Tacopina che sarà a Catania sabato prossimo. L’avvocato italo-americano ha dovuto spostare di due giorni l’arrivo in città previsto inizialmente per oggi ma a causa di impegni di lavoro ha dovuto riprogrammare il volo per l’Italia. Tacopina oltre a respirare l’aria dello stadio. seguirà da vicino le operazioni Sigi per il closing: “Non so se riusciremo a chiudere entro il termine concordato (25 febbraio ndr.), la vedo complicata –ha affermato Tacopina a Itasportpress.it alcuni giorni fa- ma prevedo uno slittamento di qualche giorno o settimana. Io posso attendere sperando che tutto vada come previsto con la riduzione del debito e il passaggio di proprietà del club dalla Sigi al nostro gruppo”.