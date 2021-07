Catania, soci Sigi festeggiano iscrizione al campionato

La Sigi festeggia senza i tifosi veri protagonisti della salvezza della matricola

La Covisoc questa settimana darà la comunicazione ufficiale dell'iscrizione al campionato di Serie C del Catania. Notizia che Itasportpress.it ha anticipato lo scorso 2 luglio. Per festeggiare l'evento della salvezza della matricola con qualche giorno di anticipo, questa sera i soci della Sigi hanno brindato al Lido Azzurro, struttura di proprietà di uno dei membri della società proprietaria del Catania. Sarebbe stato bello invitare tutti i tifosi del Catania che tra mille difficoltà dovute alla pandemia, hanno donato per la salvezza del club ben 150 mila euro, soldi che sono stati determinanti per l'iscrizione del Catania al campionato di Serie C. Un brindisi della Sigi probabilmente è stato fatto anche per la conferma del tecnico Francesco Baldini che resta per un altro anno sulla panchina etnea. Oggi l'accordo e il comunicato tra qualche giorno.