Catania, sos settore giovanile: 7 squadre senza campo. E’ corsa contro il tempo

SPAZI CERCANSI Il Catania di Rosario Pelligra non ha un centro sportivo attualmente per far allenare i ragazzi del settore giovanile e quelli della femminile. I club di Lega Pro devono partecipare almeno a 7 campionati giovanili dunque servono strutture importanti e subito. Da quanto raccolto da Itasportpress la dirigenza etnea sta cercando spazi in città e anche fuori per far allenare i ragazzi del settore giovanile. Scattato un vero sos con interlocuzioni anche con le amministrazioni comunali dei paesi limitrofi. C'è l'ipotesi della vicina Aci Castello ma anche altri centri della Provincia di Catania che dispongono di campi sono nel mirino della dirigenza. Una corsa contro il tempo visto che a settembre iniziano i campionati e dunque anche per i baby rossazzurri deve iniziare a breve la fase di preparazione. Il Catania ha fatto sapere con non taglierà il calcio femminile anche perchè sono previste sanzioni. Seguiranno aggiornamenti sulla questione.