Catania, Spinesi: “Per andare in B serve un rapporto simbiotico con i tifosi”

Gionatha Spinesi a Catania ha scritto pagine di storia e di gol. Un bomber vero che grazie alle sue reti ha trascinato la squadra di Pasquale Marino in Serie A. Ai microfoni di Itasportpress.it, Spinesi ha detto la sua sulla compagine di mister Tabbiani. "La squadra dello scorso campionato è stata quasi tutta rivoluzionata anche se aveva una precisa identità. Adesso i nuovi calciatori che stanno arrivando devono sapere che per vincere a Catania c'è una sola via: riuscire a creare un rapporto simbiotico con i tifosi. E' il pubblico la benzina di tutto. Con il loro entusiasmo e sostegno puoi battere chiunque. E' stato questo per anni il nostro segreto. La Serie C è un campionato molto difficile soprattutto il girone meridionale. Il Catania per blasone e bacino d'utenza deve puntare alla Serie B al primo anno ma le avversarie sono di primo livello e non sarà facile. I calciatori acquistati sono validi e di categoria. Se riusciranno a trascinare il pubblico sarà per loro più facile imporsi. Catania ti ama ma può anche non amarti se in campo non dai tutto. Non voglio fare una valutazione tecnica perchè non conosco i calciatori della squadra di Tabbiani. Il mister dicono tutti che sia bravo ma anche per lui sarà importante istaurare un rapporto simbiotico con i tifosi".