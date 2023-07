Catania, stadio: il bando non piace a Pelligra. Ipotesi trattativa privata

Il Massimino è probabilmente uno degli stadi italiani di proprietà pubblica sul quale sono stati investiti parecchi soldi negli ultimi anni. Le Universiadi hanno permesso di rimodernarlo con un budget importante, e adesso il Comune grazie a fondi europei ha provveduto per un ulteriore maquillage. Il nuovo proprietario del Catania, Rosario Pelligra ha da sempre parlato del Cibali e di come aumentare la capienza ma in questo caso i tempi sono lunghi.

BANDO Oggi alle 13,00, era prevista la scadenza del bando per la presentazione di offerte per l’affidamento dello stadio Angelo Massimino di Catania. Sul portale informatico per le gare del Comune, appare l’esito della gara: deserta. Rosario Pelligra, ha preferito non presentare nulla forse non contento del bando. Per il momento lo stadio Angelo Massimino resterà così a gestione comunale e il Catania FC si limiterà solo a pagare un canone, unicamente per lo svolgimento delle partite. Molto probabile che Pelligra vada a trattativa privata con l'ente comunale.