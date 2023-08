Catania, Tabbiani: “Abbiamo squadra importante ma dobbiamo dimostrarlo in campo”

AVVERSARIO "Il Crotone scenderà in campo con 8/9 elementi della stagione precedente ed è un grande vantaggio, proveremo a metterli in difficoltà avendo studiato i loro punti deboli. Dobbiamo costruirci quell'identità che servirà per far bene nel corso del campionato. Il modulo del Crotone è il 4-2-3-1 come hanno giocato nelle gare precampionato".

SQUADRA "Abbiamo una squadra importante ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Il gruppo si sta formando bene e siamo avvolti da un entusiasmo incredibile. Dobbiamo stare attenti a mantenere un equilibrio e gestire l'euforia e lo scoramento. La società mi ha trasmesso valori importanti, adesso si entra in un frullatore ma bisogna rimanere sempre equilibrati. Cosa mi aspetto da Chirico? Mino avrà spazio tra le linee dei mediani ma dobbiamo essere bravi noi a manovrare con pochi tocchi. Distanze, misure e tempi di gioco saranno importanti durante i 90', ma sono felice di come abbiamo preparato la partita. Sotto l'aspetto tattico durante la partita ci saranno momenti buoni e altri meno e gli esterni possono essere determinanti come Chirico'. Sarà importante servire bene il nostro play ma tutta la squadra deve saper leggere le situazioni. Domani è una partita vera e i ragazzi hanno alzato la intensità mentale in un ambiente caldo che ci darà una mano importante e forse questo cancellerà le difficoltà che troveremo. Gli attaccanti sono tutti all'altezza. Sarao è importante come gli altri, ma ognuno ha caratteristiche diverse che possiamo sfruttare durante la partita. Di Carmine si sta inserendo però non ha fatto un'amichevole e deve arrivare in condizione buone, ma farà parte della partita. De Luca l'ho provato come esterno e si è dimostrato brillante e sarà utile al Catania.