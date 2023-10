Catania, Tabbiani: “Accettiamo la sconfitta e non bisogna abbattersi”

Dopo la sconfitta contro la Juve Stabia il Catania scivola nella zona playout. L'analisi del tecnico rossazzurro Tabbiani della gara di oggi: "Bisogna saper perdere e capire dove abbiamo sbagliato. Accettiamo questa sconfitta nel modo migliore per risolvere i problemi e uscire tutti insieme dal momento difficile. Io vivo con i ragazzi e li vedo con tanta voglia di esplodere. Bisogna stare tutti tranquilli che ne usciremo fuori. Abbiamo costruito occasioni oggi ma non siamo riusciti a segnare e io devo trovare delle soluzioni. I ragazzi non devono abbattersi ma considerare questo momento di crescita. Domenica in casa dobbiamo vincere con il sostegno della gente e cambiare l'inerzia della stagione.