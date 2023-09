Catania, Tabbiani: “Campionato non si vince a settembre. Sento fiducia club”

Il tecnico del Catania, Luca Tabbiani ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Casertana: “Sul piano della condizione atletica dobbiamo migliorare ancora però non vedo grossi problemi. Gli infortuni condizionano le scelte ma abbiamo una rosa competitiva. Rizzo ha una infiammazione al ginocchio che non è chiaro quando gli passerà. Capisco i tifosi che non sono contenti dei risultati ma lo siamo anche noi. Servono critiche costruttive per analizzare le cose positive e negative. Fa parte del nostro mestiere subire fischi ma dobbiamo trasformarli in applausi. Col Foggia il risultato è stato bugiardo e la prestazione è stata buona. La settimana è passata bene correggendo gli errori commessi e siamo pronti alla sfida con la Casertana. Sento la fiducia della società e nessuna squadra al mondo vince il campionato a settembre e bisogna mantenere la tranquillità. Mercato portieri? Si dopo l'infortunio di Livieri prenderemo uno svincolato".