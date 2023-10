Catania, Tabbiani: “Dimenticare Caserta e Messina, con il Latina sarà gara complicata”

Il tecnico del Catania, Luca Tabbiani ha presentato il match contro il Latina che si disputerà domani allo stadio Massimino: "Sappiamo come affrontare il Latina per portare a casa la partita. Serve mantenere il giusto atteggiamento con il sacrificio di tutti. Il Latina sa essere aggressiva o aspettare bassa e bisogna capire il momento della gara. E' una squadra organizzata che lavora da tempo con lo stesso allenatore. Stanno facendo un ottimo campionato e la classifica che hanno è meritata. Dobbiamo dimenticare le due vittorie contro Casertana e Messina per affrontare bene il Latina visto sarà una gara complicata".