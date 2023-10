Catania, Tabbiani: “Episodi hanno deciso la gara. Esonero? Decide la società”

Dopo la sconfitta contro l'Avellino, ha parlato il tecnico del Catania, Luca Tabbiani abbastanza sconsolato per il terzo ko casalingo: "Dispiace aver perso ma i ragazzi hanno provato a fare la partita e infatti non rimprovero nulla. Un match condizionato dagli episodi che non ci hanno girato a favore. Il gol dell'Avellino ha messo il match in salita ma abbiamo provato a reagire sfiorando il gol e sciupando un rigore. La sconfitta brucia e io sono il responsabile e accetto le decisioni della società ma io ho la coscienza apposto. I tifosi? I fischi come gli applausi ci stanno, oggi è normale la rabbia della nostra gente. C'è poca tranquillità perchè la pressione si sente".