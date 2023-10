Catania, Tabbiani esonerato? Le ultimissime

I risultati deludenti del Catania sono ormai evidenti e partenza in campionato così deludente non si vedeva da alcuni anni. In questi casi a rischiare è sempre l’allenatore e difatti si rincorrono voci su chi potrebbe prendere il posto di Luca Tabbiani. Addirittura prima della partita di domenica contro l’Avellino. Rolando Maran e Silvio Baldini, due ex, secondo TuttoC.com sarebbero in pole. Poi nel pomeriggio è saltato fuori anche il nome di Giovanni Ferraro, il tecnico che lo scorso anno vinse il campionato di Serie D con il Catania, che oggi ha chiuso anzitempo il rapporto con la Nocerina. La società rossazzurra, secondo quanto raccolto da Itasportpress, non ha messo in discussione Tabbiani. In questo momento la preoccupazione del tecnico e dei suoi uomini è un’altra. È ritrovare quel gioco e quelle sicurezze che si sono viste in alcune partite del campionato. Insomma testa all’Avellino e nessuna rivoluzione tecnica all’orizzonte in casa Catania prima di domenica. Tranne ripensamenti però.