Catania, Tabbiani: “Il Potenza è una squadra difficile da affrontare”

Il Potenza è una squadra difficile da affrontare, soprattutto sul suo campo dove ha raccolto 13 dei suoi 14 punti; sarà una gara complicata però dobbiamo pensare a noi, cercando di trovare continuità: dobbiamo dare valore alla vittoria ottenuta mercoledì. Tante cose stanno migliorando sul piano della condizione e dei rientri dagli infortuni, siamo sulla strada giusta per iniziare un percorso come ho notato già dopo la gara con il Monterosi. Siamo fiduciosi, dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo cercare di tornare a Catania trovando un ambiente diverso da quello che abbiamo lasciato ma l’unico modo che abbiamo per farlo è dimostrare ai nostri tifosi che stiamo cambiando marcia e siamo pronti per iniziare un bel percorso. Sarà una partita intensa perché loro normalmente in casa sono molto aggressivi, quindi verranno a prenderci alti e dovremo essere bravi e veloci a trovare determinate giocate, anche noi dobbiamo prenderli alti perché il Potenza è una squadra che palleggia; mercoledì in fase di non possesso abbiamo fatto bene per quasi tutta la gara e anche con l’Avellino abbiamo lavorato bene nelle aggressioni senza palla, con la palla sicuramente possiamo migliorare, dobbiamo velocizzare e questo dipende anche dall’atteggiamento dell’avversario”.