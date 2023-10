Catania, Tabbiani non teme esonero ma contro il Taranto match da ora o mai più

Score I numeri inchiodano i rossazzurri: terzo peggior attacco del torneo, solo Casertana e Giugliano hanno fatto peggio. Solo nel campionato 2021-22 la squadra era partita così male con Francesco Baldini in panchina. Il tecnico guarda giustamente avanti e pensa solo a questa delicatissima partita contro l'undici di Capuano che può decidere il suo destino. Tabbiani non si sente a rischio e non ci pensa proprio. E’ concentrato solo su quello che i suoi ragazzi dovranno fare domenica. Si aspetta una performance superiore da parte di tutti, soprattutto da quelli che reputa fondamentali. Servirà personalità e coraggio a livello mentale. I suoi ragazzi non dovranno andare in campo impauriti e con ansia di subire fischi se le cose non dovessero inizialmente andare bene.