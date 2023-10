Catania, Tabbiani: “Per battere la Juve Stabia ecco cosa serve. Critiche? Equilibrio nei giudizi”

JUVE STABIA Tabbiani poi ha affrontato il tema della partita contro la capolista. “La Juve Stabia è allenata bene ed è in fiducia ma noi dobbiamo credere nel nostro lavoro, dobbiamo entrare al Menti con la stessa voglia di Caserta. Sarà una gara intensa con diversi capovolgimenti di fronte e grande intensità. Bisognerà mantenere i ritmi alti e dobbiamo giocare anche in verticale perchè loro cercheranno di venirci a prendere. Ma sarà una gara dove le due squadre cercheranno di rubare palla all’avversario. Spero che domenica i ragazzi si divertano giocando in maniera spensierata. Non ci saranno i nostri tifosi e ci dispiace che non possano esserci e sostenerci ma il risultato non sarà determinato dalla loro assenza”.